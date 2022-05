Herforder Kriminalpolizei sucht Rollrasen-Diebe

200 Quadratmeter Grün von Waschstraßen-Areal gestohlen – Marta-Kunst hängt in Staubsaugerhalle

Herford

Es wird ja alles geklaut, was nicht niet- und nagelfest ist – wobei es in diesem Fall eher angewachsen heißen muss: 200 Quadratmeter frisch verlegter Rollrasen sind in Nacht- und Nebelaktionen vom „Meister-Wash“-Gelände verschwunden.

Von Moritz Winde