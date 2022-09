 Herforder Kulturnacht  an neun Orten

In der Innenstadt steigt am 24. September die mittlerweile 15. Herforder Kulturnacht. Die Resonanz seitens der Teilnehmer ist in diesem Jahr geringer als bei den Vorgängerveranstaltungen. Rainer Brinckmann, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Kulturanker, führt dies vor allem auf die Auswirkungen von Corona zurück.

Großveranstaltung am 24. September - Deutlich weniger Chöre als sonst

Der Chor Rodnik wäre gerne in einer Kirche aufgetreten. Doch Kulturanker-Vorsitzender Rainer Brinckmann überzeugte die Sänger, die Kulturnacht musikalisch im Elsbachhaus zu eröffnen.

Ein wichtiges Rückgrat der Kulturnacht bildeten stets die Chöre, die bevorzugte Auftrittsorte, unter anderem Kirchen, gewählt hatten. Viele Chöre seien derzeit aber wegen Corona noch sehr vorsichtig, erfuhr Brinckmann. Oder sie seien mit den Proben noch nicht so weit, dass sie sich einen öffentlichen Auftritt zutrauten.

Bezeichnenderweise ist es dennoch ein Chor, der die Kulturnacht eröffnet. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Tim Kähler um 18 Uhr im Elsbachhaus startet der Chor Rodnik musikalisch.

Insgesamt neun Veranstaltungsorte gibt es in diesem Jahr - in Spitzenzeiten waren es mehr als 20. Dabei spielt sich der Großteil des Geschehens in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr ab. Die Teilnehmer hätten die Erfahrung gemacht, dass dann die meisten Besucher kämen, erfuhr der Vorsitzende des Vereins Kulturanker.

Brinckmann sagt, er habe einen Pool von 60 bis 70 Akteuren, die er frühzeitig anschreibe. Dass die Rückmeldung diesmal verhaltener als sonst ausfiel, sieht er nicht als Grund, sich entmutigen zu lassen. Und er kündigt ein neues Angebot an. So hätten sich in der Zentralen Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) Menschen zusammengefunden, um zu musizieren. Ab 20.30 Uhr treten Musiker aus der ZUE im Elsbachhaus auf.

Weitere Veranstaltungsorte der Kulturnacht sind Marta, Münster, Johanniskirche, Frühherrenhaus, VHS-Gebäude, Capitol-Kino und das Lokal New Orleans. Über das weitere Programm informiert ein Flyer, der öffentlich ausliegt und auch über die Homepage des Vereins (www.kulturanker-herford.de) heruntergeladen werden kann.