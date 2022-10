Herforder Maler wird von den Geistern der  Kunst getrieben

Weizenfeld zeigt am 7. Oktober neue Bilder - Ausstellung in Bielefeld

Herford

In einem Schaukelstuhl nimmt der Maler Weizenfeld vor seinen Gemälden Platz. Wer allerdings aufgrund des Fotos glaubt, der mittlerweile 70-Jährige habe die Gemütlichkeit für sich entdeckt, der irrt. Viel Arbeit steht dem Herforder in seinem neuen Atelier bevor. Zudem wird am Freitag, 7. Oktober, in Bielefeld eine Ausstellung des Malers eröffnet.

Von Hartmut Horstmann