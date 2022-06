Herforder Orgelsommer startet mit Symphonie von Louis Vierne

Der französische Komponist Louis Vierne (1870-1937) steht im Mittelpunkt des Herforder Orgelsommers, der an diesem Sonntag (26. Juni) beginnt. Organistin Margarita Schablowskaja spielt zum Auftakt seine I. Symphonie. Beginn ist um 18 Uhr in der Münsterkirche.

Die 20. Auflage des Herforder Orgelsommers beginnt am Sonntag (26. Juni). Das erste Konzert findet in der Münsterkirche statt. Zu hören ist unter anderem die I. Symphonie des französischen Komponisten Louis Vierne.

Unter der Leitung von Stefan Kagl erklingt außerdem die mächtigen Messe Solenelle für Chor, Bläser und zwei Orgeln. Unterstützung erhält Schablowskaja hier vom Herforder Münsterchor sowie von Mitgliedern des Bläserkreises der Christuskirche Herford. Der Münsterchor tritt dabei erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder öffentlich auf.

Die 20. Auflage der Orgelreihe steht ganz im Zeichen des begnadeten Musikers Louis Vierne. Er führte die Gattung der Orgelsymphonie nach ihren Wegbereitern César Franck und Charles-Marie Widor zu ihrem stilistischen Höhepunkt. Die I. Symphonie entstand 1899 in Viernes glücklichstem Lebensabschnitt, sie ist Alexandre Guilmant gewidmet und besteht aus sechs Sätzen.

Superintendent spricht die Laudatio

Margarita Schablowskaja wurde in einer Musikerfamilie geboren und erhielt den ersten Musikunterricht im Alter von vier Jahren. Sie ist Preisträgerin zahlreicher Musikwettbewerbe, konzertiert seit ihrem achten Lebensjahr und erhielt 2009 in der Orgelklasse von Stefan Kagl an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford das Kirchenmusik-A-Examen.

Stefan Kagl, künstlerischer Leiter des Herforder Orgelsommers, freut sich in seinem 20. Dienstjahr in Herford auf Olaf Reinmuth, Superintendant des Evangelischen Kirchenkreises Herford, und dessen Laudatio zu Ehren der traditionellen und über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Veranstaltungsreihe, der auch in diesem Jahr wieder kostenfrei erlebbar ist.

Stadtspaziergänge führen zum Konzert

Das Eröffnungskonzert wird – wie alle anderen Konzerte während des Herforder Orgelsommers – durch kostenfreie Stadtspaziergänge ergänzt. Die Kombination aus Stadtrundgang und anschließendem Orgelkonzert verspricht ein besonderes kulturelles Erlebnis.

Die Führungen beginnen um 16.30 Uhr und enden an der Münsterkirche, in der um 18 Uhr das Konzert beginnt. An diesem Sonntag werden folgende Stadtspaziergänge angeboten:

„Daumen drücken – was vom Aberglaube übrig blieb“ mit Elisabeth Petzholdt, Treffpunkt: Abteistele, Herforder Münster.

„Herford für Jedermann – einfach erklärt“ mit Nadja Iusowa, Treffpunkt: Brunnen, Gänsemarkt.

„Die Altstadt auf den zweiten Blick“ mit Mathias Polster, Treffpunkt: Stadtrelief, Münsterkirchplatz.

„Der jüdische Friedhof Herford“ mit Christoph Laue, Treffpunkt: Jüdischer Friedhof, Friedhofstraße.