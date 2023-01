Herforder Pastor Schwesinger wechselt Stelle

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde: Verabschiedung in einem Gottesdienst am 29. Januar

Herford

Lars Schwesinger, seit Juli 2016 Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Herford, hat einen neuen Arbeitsplatz. Der 48-Jährige wechselt in die hessische Gemeinde Hassenhausen in der Nähe von Marburg. Der Geistliche ist mit seiner Familie bereits umgezogen und wird sich am 29. Januar in einem feierlichen Gottesdienst von den Herfordern verabschieden.

Von Hartmut Horstmann