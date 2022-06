Herforder Petri-Kirche wird zum Kinosaal

Die Leinwand steht schon, am Donnerstag, 1. Juli, wird der erste Film gezeigt: Pfarrer Bodo Ries freut sich bereits auf das Sommerkino. Sechs Filme sind in der Petri-Kirche zu sehen.

Daheimgebliebene können sich in den Sommerferien auf eine Kinonacht in der Kirche freuen – oder auch zwei, oder drei Nächte. Die Petri-Gemeinde hat bereits die große Leinwand rausgeholt, an der Technik wird am Dienstagnachmittag noch gefeilt, aber die Stühle stehen bereits parat. Auf der Leinwand wird in den kommenden Wochen immer donnerstags ein Film gezeigt.