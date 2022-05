Herforder Pizzeria La Perla verkauft Tiefkühl-Pizzen im Supermarkt

Herford

Rajdin Özden hat in der Pandemie einen neuen Geschäftszweig für sich entdeckt: Der Gastronom ist in das Geschäft mit Tiefkühl-Pizzen eingestiegen. Die Pizzen, die er in seiner Herforder Pizzeria La Perla seinen Kunden serviert, verkauft er nun auch in zwei Supermärkten.

Von Angelina Zander