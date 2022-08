Herforder singt bei „The Voice of Germany“

Erste Sendung am Donnerstag mit lokaler Beteiligung

Herford

Nachdem die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bereits einen Star aus Hiddenhausen hervorgebracht hat, versucht nun ein Herforder beim Format „The Voice of Germany“ sein Glück. Zu hören ist er bereits in der ersten Sendung am 18. August.

Von Angelina Zander