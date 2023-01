Herforder Waldkindergarten verwüstet

Auf etwa 5000 Euro hat die Polizei den entstandenen Sachschaden beziffert. Aber da seien natürlich die Kosten für Reinigung und Reparatur nicht enthalten, sagt Nadine Vaal, die stellvertretende Leiterin des Waldkindergartens am Wüstener Weg. Ehrenamtlich haben sich die Eltern sofort engagiert, um das Areal wieder halbwegs auf Vordermann zu bringen.

Mit dem Werkzeug, das die Unbekannten in einem Wagen entdeckt hatten, zersägten sie Balken und Geländer. Foto:

Ob es bis zum morgigen Mittwoch gelingt, um den Kindergarten wieder öffnen zu können, ist unklar. Vaal: „Wir versuchen es, wissen aber nicht, ob wir es bis dann schaffen.“ Mindestens genau so wichtig wie der materielle Schaden ist für sie die Auswirkung auf die Kinder. Ein Bauwagen, der Schutz bieten solle, sei aufgebrochen und zerstört worden: „Das macht doch etwas mit den Kindern.“

Lesley Schieskow reinigt ein Regal. Überall finden sich Spuren des Feuerlöschers, den die Täter entleert haben. Foto: Hartmut Horstmann

Aufgefallen war der Schaden gewissermaßen in zwei Etappen. Beziehungsweise es ist nicht klar, wann wer was genau gemacht hat. Am Samstagmittag hatte der Leiter des Kindergartens bemerkt, dass das Toilettenhäuschen aufgebrochen worden war. Der Bauwagen selbst war offenbar erst später an der Reihe. Ob es die gleichen Täter gewesen seien, könne niemand sagen, erklärt Nadine Vaal.

In der Nähe des Bauwagens seien unter anderem Rum- und Wodkaflaschen gefunden worden. Auch habe jemand junge Männer in dem Bereich gesehen. Weil Silvester war, nichts Ungewöhnliches. Der Schaden in seiner gesamten Dimension trat erst am Neujahrsmorgen zutage. Eine Mutter, die für einen turnusmäßigen Reinigungsdienst eingeteilt war, hatte die Zerstörung entdeckt.

Nicht nur die Tür zum Bauwagen war aufgebrochen worden, sondern die Unbekannten hatten sich auch aus einem Häuschen Werkzeug besorgt. Mit Säge und Hammer machten sie sich zu schaffen, sie zersägten Kletterbäume, das Geländer und zwei Balken an der überdachten Terrasse.

„Nachvollziehbar ist das alles nicht“, sagt Nadine Vaal. Es sei reine Zerstörungswut, mache keinen Sinn. Lesley Schieskow pflichtet ihr bei. Mit anderen Müttern und Vätern der 14 Kinder verbringt sie ihre Freizeit gerade damit, die Spuren der Zerstörung und des Feuerlöschers zu beseitigen: „Hoffentlich sind wir schnell damit durch.“

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei unter Tel. 05221/8880 zu wenden.