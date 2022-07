Herforder wird in Hinterhalt gelockt und verprügelt

Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag - zwei Täter können beschrieben werden

Herford

Ein 21-jähriger Herford ist am Samstag gegen 1 Uhr Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er vor einer Bar in der Steinstraße von einem Unbekannten angesprochen und in einen Hinterhalt gelockt.