Herforder Wohnhaus wird Raub der Flammen

Großeinsatz in Herford-Eickum. Dort ist am Samstagabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Über 100 Feuerwehrkräfte bekämpften in der Nacht stundenlang die Flammen.

Die Brandbekämpfer wurden am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in die Straße An der Asbeke alarmiert. Nachbarn und Bewohner riefen die Feuerwehr, weil in einem Anbau am hinteren Teil des Mehrfamilienhauses Flammen zu sehen waren. Unter einer überdachten Terrasse soll eine Gasflasche explodiert sein, sagte eine Nachbarin.