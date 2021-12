Mit einer Kerzenaktion will die Stadt Herford ihre Solidarität mit den Opfern der Corona-Pandemie bekunden. Alle Bürgerinnen und Bürger können mitmachen.

„Ich möchte ein solidarisches Zeichen setzen und all denen gedenken, die Opfer von Corona geworden sind. Da sind natürlich die vielen Corona-Toten, aber auch die, die helfen, diese Krise zu meistern wie die Pflegekräfte, die Ärzteschaft, die Polizei, die Engagierten an Schulen und Kitas, die Kinder und Jugendlichen und die vielen Menschen, die durch Corona ihre Jobs und ihre Perspektive verloren haben“, sagt Kähler.

Es werde Zeit, dass die solidarische Mehrheit auch in Herford ein Zeichen setze. Besonders schön wäre es, wenn die Kerze sichtbar im Fenster oder vor der eigenen Haustür platziert werde.

Um der aktuellen Corona-Lage Rechnung zu tragen, wird es keine Gedenkveranstaltung geben. Die Kerzen-Aktion soll ausschließlich im privaten Raum stattfinden und sich über die sozialen Netzwerke verbreiten. Der Bürgermeister selbst wird die Aktion an diesem Mittwochabend starten, eine Kerze vor dem Rathaus anzünden und dazu ein Video posten, das umgehend auf den städtischen Kanälen von Facebook (@HerfordStadt) und Instagram (@stadtherford) veröffentlicht wird.

„Meine Bitte ist, dass Sie Ihre Fotos und Videos unter #herfordhältzusammen selber einstellen und/oder unsere Beiträge teilen und so für eine weite Verbreitung der Herforder Solidarität sorgen“, sagt Kähler in Richtung aller Bürgerinnen und Bürger. Wer nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sei, könne selbstverständlich auch eine Kerze ins Fenster oder vor die Tür stellen – auch ohne davon ein Foto zu machen.