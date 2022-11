Wo wird in Herford Fußball übertragen? Was sagen die Menschen zur Weltmeisterschaft in Katar?

Ein öffentliches Public Viewing wie bei Vorgänger-Weltmeisterschaften wird es in Herford nicht geben. Aber zumindest beim „Weihnachtslicht“ besteht die Möglichkeit. So wird Björn Laffontien in seinem „Almrausch“-Zelt die deutschen Spiele übertragen. Jeder könne selbst entscheiden, ob er die Spiele sehen wolle, kein Weihnachtslicht-Besucher solle sich gestört fühlen, sagt er. Was die Kritik an der WM (unter anderem Menschenrechtsverletzungen) angeht, so meint der Schausteller: „Dass wir Spiele zeigen, heißt nicht, dass wir gut finden, was in Katar geschieht.“

