Herfords China-Imbiss „Heilige Orchidee“ blüht bald neu

Papa und Sohn am Herd: Ngoc-Son Ho (62) übergibt den 1989 eröffneten China-Imbis Lan-Linh an seinen Sohn Linh-Khang Ho. Der 30-Jährige hat für das Restaurant an der Bielefelder Straße große Pläne. Den gesamten Monat Juli wird umgebaut. Am 1. August wird Wiedereröffnung gefeiert.

Foto: Moritz Winde