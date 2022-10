40 Jahre Alphaville: Marian Gold kündigt Tournee an

Marian Gold wurde als Hartwig Schierbaum im Jahr 1954 in Herford geboren. Mit seiner Band Alphaville wurde er in den 80er Jahren bekannt. Kaum jemand weiß, dass die Synthie-Pop-Band ihren ersten Auftritt am 31. Dezember 1982 im Forum Enger hatte. Soeben ist ein neues Album erschienen.

Foto: Helen Sobiralski