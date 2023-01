 Herfords schöne Seiten zeigen sich am Bahnhof

Herford

Dass Herford die Stadt der starken Frauen ist, erfahren Zugreisende bereits, wenn sie am Bahnhof aussteigen. Denn der Hinweis auf die bedeutende Stiftsgeschichte mit Äbtissinnen-Porträts findet sich auf einer Illustration an der Wand der Personenunterführung. Auch andere Zeichnungen stellen einen Bezug zur Stadt her - allerdings geht es um Gebäude wie das Münster oder das Marta.

Von Hartmut Horstmann