Herfords Schönheit in einem Fotokalender

Herford

Über die Schönheit der Stadt Herford lässt sich ausgiebig fachsimpeln. Vor allem Zeitgenossen, die viel in den Sozialen Medien unterwegs sind, sehen gerne vor allem das Schlechte. Nicht so der Buchhändler Wolf-Dieter Otto. Er will Herfords Schönheit in einem Kalender feiern.

Von Hartmut Horstmann