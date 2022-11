Herfords Stadttheater wird nicht abgerissen

Herford

Paukenschlag in der Musikschule: Während der dortigen Sitzung des Kulturbeirats teilte Christian Kötter-Lixfeld, Geschäftsführer der Kultur gGmbH, mit, dass der Abrissantrag fürs Stadttheater zurückgezogen wird. Was bedeutet: Das geplante OWL-Forum wird an dem Theaterstandort nicht realisiert.

Von Hartmut Horstmann