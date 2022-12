 Herfords  vergessene Denkmäler

Der Maler Weizenfeld schlägt ein Denkmal für Jimi Hendrix vor. Der Wittekind-Brunnen soll wieder Wasser bekommen. Und die Schillerbüste in der Nähe des Wilhelmsplatzes fristet ein verstecktes Dasein. Denkmäler haben unterschiedliche Geschichten. Geschichten, mit denen sich der Gästeführer Mathias Polster beschäftigt. Eine Publikation ist in Vorbereitung.

„Herford auf den zweiten Blick“ soll das Buch heißen, in dem es um vermeintlich Unscheinbares geht, um Dinge im Stadtbild, die interessant sind, aber gerne übersehen werden. Und damit ist Mathias Polster auch schon beim Thema Denkmal angelangt. Dies machen zwar nur einen Teil des Buches aus, passt aber genau in den Ansatz des Übersehenwerdens. „Denkmäler sind bis zu dem Augenblick wichtig, an dem sie aufgestellt werden“, sagt der Gästeführer: „Wenn sie dann erstmal stehen, werden sie meist vergessen.“