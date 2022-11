Herfords Villa Schönfeld erhält finalen Innenschliff 

Herford

Ob Schloss Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern oder der Stiftsberg in Quedlinburg: Der Restauratorenbetrieb von Thomas Berghoff ist stets dabei. Gute Referenzen also, wenn es darum geht, den Wänden der Villa Schönfeld den finalen Schliff zu verpassen.

Von Hartmut Horstmann