Hiddenhausen: Flüchtlinge für Pflegeberufe begeistern 

Hiddenhausen

„Ich bin so glücklich im Stephanus-Zentrum. Das ist mein Zuhause, meine Familie“, sagt Sarema Gajtaeva. Die 42-Jährige kam vor mehr als drei Jahren aus Russland nach Hiddenhausen, lernte in Rekordzeit die deutsche Sprache und erhielt die Chance, als Präsenzkraft in der Einrichtung des evangelischen Johanneswerks an der Bertolt-Brecht-Straße zu arbeiten.

Von Sonja Töbing