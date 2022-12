Hiddenhauser sammeln Tannen ein

Am 7. Januar ist ist es soweit - Bäume an den Straßenrand stellen

Hiddenhausen

Das Weihnachtsfest ist vorbei und so findet am Samstag, 7. Januar, in der Gemeinde Hiddenhausen die Tannenbaumsammlung statt. Die Tannenbäume können ab 6 Uhr zur Abholung am Straßenrand bereitgestellt werden