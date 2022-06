Hier gibt es die Sitztonnen aus Herford

Herford

Herfordern dürften diese kreativen Sitzgelegenheiten durchaus bekannt vorkommen: In der Vergangenheit gab es in der Innenstadt an einigen Stellen die Möglichkeit, Platz in der Mülltonne zu nehmen. Nach und nach waren sie aus dem Stadtbild verschwunden. Nun werden die Tonnen an soziale Einrichtungen vergeben.