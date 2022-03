Hilfe für die Ukraine: Vorläufiger Annahmestopp in Herringhausen

Die Aktion "Herringhausen hilft" für die Ukraine ist ein voller Erfolg. So voll, dass am Dienstag und Donnerstag vorerst keine neuen Spenden entgegen genommen werden können. Das hat der Initiator der Aktion mitgeteilt.

Die Spenden für die Ukraine haben sich am Sonntag regelrecht im Gemeindehaus gestapelt.

"Aufgrund des hohen Zuspruchs bei unserer Sachspendenaktion am Sonntag können wir Dienstag und Donnerstag erstmal keine weiteren Spenden annehmen", so Maik Eberle, Jugendtrainer der SG F.A. Herringhausen-Eickum. "Die Kapazitäten im Gemeindehaus sind restlos ausgeschöpft." Sollten die Beteiligten sich wieder entscheiden, weitere Spenden zu sammeln, wird das rechtzeitig bekannt gegeben.

An diesem Montag erhält die Initiative weitere 300 Umzugskartons, in die die bereits abgegebenen Spenden verpackt werden. Wer dabei helfen möchte, kann an diesem Montag, 7. März, zum Gemeindehaus Herringhausen, Zum grünen Wald 12, kommen. Das Verpacken beginnt um 17 Uhr.

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.