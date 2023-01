Was ehemalige Herforder ihrer Stadt wünschen

Herford

Egal ob Weihnachtsmarkt oder Zustand der Innenstadt, ob Kneipenangebot oder Fahrradstraßen: An Herfordern, die mit ihrer Stadt meckernd ins Gericht gehen, besteht kein Mangel. Was soll sich ändern? Zum Jahresanfang befragte das WESTFALEN-BLATT Menschen, die mit dieser Stadt einst viel zu tun hatten, hier aber nicht mehr leben: „Was wünschen Sie den Herfordern?“ Eine große Rolle in den Antworten spielt das Thema „Leben in der Innenstadt“.

Von Hartmut Horstmann