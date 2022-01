Herford

Nutzer des Bürgerzentrums Haus unter den Linden (HudL) müssen demnächst tiefer in die Tasche greifen. Die Raummiete wird teilweise deutlich erhöht, und für weitere Leistungen, die in der Vergangenheit kostenfrei waren, wird in Zukunft eine Gebühr erhoben. Über eine entsprechende Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung soll der Rat am 4. März entscheiden.

Von Ralf Meistes