Humoriges aus dem Alltag

Wer den Namen Wladimir Kaminer hört, denkt derzeit vor allem an seine medial viel beachteten Stellungnahmen zu Putin und zum Ukraine-Krieg. Doch in der Lesung am Sonntag im Marta-Forum wurde das Thema nicht angeschnitten. Für eine Marta-Ausstellung mit Sammlungs-Exponaten hatte Kaminer Texte geschrieben.

Foto: Niklas Gohrbandt