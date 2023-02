Humoriges aus der Herforder Petrikirche

Wie bei den Mittagessen, die in der kommenden Woche in dem Gotteshaus am Wilhelmsplatz serviert werden, ist das Angebot kostenlos. Am 21. Februar präsentieren Lucy van Kuhl und die Es-Chord-Band ihr Programm „Alles auf Liebe“. Am 23. Februar folgt der bekannte Comedian Lars Redlich, der dem Publikum verspricht/androht: „Ein bisschen Lars muss sein.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert