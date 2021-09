Hydranten abgeklemmt: Komplizierter Einsatz für die Feuerwehr in Herford

Herford (WB). Der Brand eines Wohnhauses in Herford hat die Feuerwehr am Samstag vor besondere Schwierigkeiten gestellt. Es gab Probleme mit der Löschwasserversorgung, da Hydranten wegen einer Baustelle abgeklemmt waren. Gegen Mitternacht war das Feuer aber gelöscht. Insgesamt waren 145 Rettungskräfte im Einsatz.

Großeinsatz mit 145 Rettungskräften – Fünf Bewohner in Klinik untersucht – Wegen Baustelle an der Salzufler Straße waren Hydranten abgeklemmt – mit Video

Feuerwehrleute beobachten am Sonntagvormittag das Ausmaß des Brandes in Herford. Der Dachstuhl des Wohnhauses an der Salzufler Straße ist komplett zerstört.

Der zehnstündige Großeinsatz an der Salzufler Straße: Seit 18 Uhr am Samstagabend kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen in einem Wohnhaus. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. »Fünf Bewohner wurden vorsichtshalber im Klinikum untersucht, sie sind aber unverletzt«, teilte Feuerwehrsprecher Christoph Büker am Sonntagvormittag mit. Neben gut 90 Feuerwehrleiten war auch ein Rettungszug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Zwar konnte die Feuerwehr ein zunächst gefährdetes Nachbarhaus vor den Flammen retten, anders sieht es hingegen beim betroffenen Gebäude aus. »Der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt. Es sollen Lehmdecken im Haus gegeben haben, hinzu kommt die Masse an Löschwasser. Man kann von einem Totalschaden ausgehen«, so Büker.

Die Rauchentwicklung war so heftig, dass die Bevölkerung gewarnt wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten.Der beißende Qualm war kilometerweit zu sehen.

Löschwasserversorgung gestaltet sich schwierig

Das Problem mit der Löschwasserversorgung: »Im Zuge der Straßenarbeiten wurde die Hauptleitung abgedreht, ohne uns darüber zu informieren. Als wir die Schläuche am Hydranten angeschlossen haben, kam nichts‹, sagte Herfords Feuerwehrsprecher Christoph Büker dem WESTFALEN-BLATT. Aus diesem Grund seien zusätzliche Tanklöschfahrzeuge aus der Region angefordert worden. Ein Fahrzeug fasse etwa 2000 Liter. Büker: »Das Wasser ist aber in wenigen Minuten aufgebraucht. Deshalb müssen die Fahrzeuge ständig rotieren, um neues Wasser zu holen.« Der nächste funktionierende Hydrant befindet sich in der Kastanienallee, einige hundert Meter vom Einsatzort entfernt.

Brandursache noch unklar

Zur Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr am Samstagabend noch keine Angaben machen. Angeblich soll das Feuer in der Küche des Einfamilienhauses ausgebrochen sein. Christoph Büker sagt, die Löscharbeiten würden sicher noch bis in die Nacht dauern. Immer wieder schlagen Flammen aus den Fenstern, der hölzerne Dachstuhl steht aktuell in Vollbrand. Klar ist schon jetzt: Das Haus wird nicht zu retten sein. Die Kräfte versuchen alles, um ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus zu verhindern. Auch eine Tankstelle befindet sich in direkter Nachbarschaft.

Straßensperrung

Die Feuerwehr weist auf ihrer Facebook-Seite darauf hin, dass die Salzufler Straße zwischen Bergertor und Kastanienallee während des Einsatzes gesperrt ist.