Im Autohaus rollen jetzt E-Bikes

Herford

Die Schnieder GmbH hat ihr Angebot um Zweiräder erweitert. Am Montag, 10. Januar, eröffnet das Familienunternehmen an seinem Standort in der Salzufler Straße, an dem sich bereits Audi Schnieder am Stadion befindet, sein neues Fachgeschäft „Schnieder Bikes“. Kunden finden dort E-Bikes der Firma „My Esel“ aus Österreich und im Februar auch Lastenfahrräder des Herstellers Johansson aus Bayern.

Von Stefan Wolff