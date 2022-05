Im Güterbahnhof geht's um die Ausbildung

Messe in Herford: 110 Berufe und Studiengänge stehen zur Wahl

Herford

75 Unternehmen und Dienstleister, die mehr als 110 Berufe und duale Studiengänge vorstellen: Das erwartet die Besucher der 15. Ausbildungsplatzbörse, die am Mittwoch, 1. Juni, und am Donnerstag, 2. Juni, jeweils von 17 bis 20 Uhr im Güterbahnhof in Herford stattfindet.

Von Stefan Wolff