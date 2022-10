In Herford der Sonne entgegen

Malik Heilmann malt am Gehrenberg ein Pilger-Wandgemälde

Herford

Auf Sternen schreitet ein Mensch der Sonne entgegen. Keine Angst vor Pathos und großen Gesten hat der Maler Malik Heilmann, der am Gehrenberg an einem Pilger-Wandgemälde arbeitet. Am Freitag, 7. Oktober, soll es fertig sein.

Von Hartmut Horstmann