Infektionsgeschehen im Kreis Herford ist "stabil"

Weitere 106 Corona-Neuinfektionen hat der Kreis Herford am Dienstag gemeldet. Derzeit sind kreisweit 2432 infizierte Personen registriert. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 216.

Inzidenzwert am Dienstag wegen technischer Schwierigkeiten nicht aussagekräftig

Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Dienstag mit 257,8 ausgewiesen. Der Wert ist aber nicht aussagekräftig, weil das aktuelle Update wegen technischer Schwierigkeiten nicht an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden konnte. Das hat der Kreis Herford mitgeteilt.

Die registrierten infizierten Personen im Kreis Herford verteilen sich auf Herford (766), Hiddenhausen (213), Bünde (458), Kirchlengern (124),- Rödinghausen (69), Enger (143), Spenge (111), Vlotho (150) und Löhne (398).

In den Krankenhäusern werden derzeit 33 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt. Neun von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt werden, fünf sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 36 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.

Fast 90 Prozent aller Neuinfizierten unter 60 Jahre alt

Beim Infektionsgeschehen sei aktuell ein "stabiles Niveau" zu verzeichnen. Im Laufe der vergangenen Woche sei die Zahl der aktuell Infizierten weitgehend konstant geblieben, teilt der Kreis Herford mit: am 14. Dezember waren es 2449 Infizierte, am 21. Dezember dann 2432 Infizierte (-17).

Betrachte man die Verteilung der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf die verschiedenen Altersgruppen, so nehme der Anteil der älteren Altersgruppen weiter ab. Fast 90 Prozent aller Infizierten seien unter 60 Jahre alt, so der Kreis Herford.

Generation Ü70 hat kaum Einfluss auf Infektionsgeschehen

Die 10- bis 19-Jährigen bilden mit 22 Prozent die größte Personengruppe der Infizierten. Es folgen die 0- bis 9-Jährigen sowie die 30- bis 39-Jährigen mit je 16 Prozent. Die 40- bis 49-Jährigen machen rund 14 Prozent der Neuinfektionen aus, bei den 50- bis 59-Jährigen sind es knapp über 10 Prozent. Der Anteil der 60- bis 69-Jährigen liegt bei rund sieben Prozent.

Weiter gesunken ist der Anteil der 20- bis 29-Jährigen: Sie machen nur noch rund 8 Prozent der Infizierten aus. Die Infektionen bei den über 70-Jährigen haben lediglich einen marginalen Einfluss auf das Infektionsgeschehen.