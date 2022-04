Inzidenzwert im Kreis Herford steigt an

Der Kreis Herford hat am Gründdonnerstag 835 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages gemeldet. Der gemeldete Inzidenzwert liegt bei 1.244,9 und ist damit im Vergleich zum Vortag um 49 gestiegen.

Aktuell sind 7.092 Personen infiziert. Insgesamt sind kreisweit bislang 75.482 infizierte Personen bekannt. Davon gelten 68.079 Personen als genesen.

Der Inzidenzwert im Kreis Herford ist der zweithöchste in Ostwestfalen-Lippe.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (1.237), Herford (1.783), Hiddenhausen (457), Löhne (1.174), Rödinghausen (406), Kirchlengern (409), Spenge (387), Enger (573) und Vlotho (666).

Insgesamt gibt es im Kreis Herford 311 Verstorbene, bei denen zum Zeitpunkt des Todes eine Corona-Infektion vorlag.

Situation in den Krankenhäusern

Derzeit werden 58 Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden vier Personen intensivmedizinisch behandelt, eine davon ist beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 87 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.