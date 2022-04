Herforder Verein Helpchain eröffnet Kinder-Kleiderkammer

Hilfsangebot für Flüchtlinge: Hier gibt es Jacken und Co. für kleine Ukrainer

Herford

Jacken, T-Shirts, Schuhe und Hosen reihen sich auf Kleiderständern und in Regalen aneinander. Alles in kleinen Größen. Denn: In der Herforder Innenstadt hat eine Kleiderkammer für ukrainische Kinder eröffnet.

Von Angelina Zander