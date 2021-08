Jagdszenen am Jahnstadion in Herford

Prozessauftakt: Am hellichten Tag tragen Schüler samt Verstärkung gewaltsam Streit aus – es fallen Schüsse, Auto erfasst 29-Jährigen

Herford (WB)

Es müssen Szenen wie bei einem Bandenkrieg gewesen sein: Am 18. Februar 2020, einem Dienstag, verabreden sich zwei Herforder Abiturienten, um mit ihrer Anhängerschaft am hellichten Tage auf einem Parkplatz am Jahnstadion ihren Konflikt auszutragen.

Bernd Bexte