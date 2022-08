Janis Joplin lässt grüßen: „Touch of Sound“ begeistert in Herford

Herford

Ein bisschen Tina Turner, ein bisschen Janis Joplin, ein bisschen Bonnie Tyler: Ina, Sängerin der Band „Touch of Sound“ hat all diese musikalischen Größen am Donnerstag bei ihrem Auftritt in gewisser Form widergespiegelt. Mit ihrer heisernen-rauchigen Stimme begeisterte sie hunderte Besucher auf dem Gänsemarkt.

Von Sonja Töbing