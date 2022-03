„Jeder hat Vorfahren in Amerika“

Thomas Kriete (56): Der Ahnenforscher, von Beruf Programmierer, kennt viele Wege, um an Stammbaum-Informationen zu kommen. Dabei stieß er unter anderem auf die Familie Budde, die in der Stadt viele Spuren hinterlassen hat. So war mindestens ein Vertreter der Familie Vorsitzender der Bäckerinnung. Daran erinnert diese Stuhlreihe in der Jakobikirche: „Ein ehrbarer Bäckeramtsstuhl.“

Foto: Hartmut Horstmann