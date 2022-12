„Jesus Christ Superstar“ erstmals in Herford 

Herford

Die berufsaktive Zeit des Theaterleiters Karl-Heinz Rohlf neigt sich dem Ende zu, „Jesus Christ Superstar“ hingegen feiert eine Premiere. Erstmals ist die berühmte Rockoper am nächsten Wochenende in Herford zu sehen - und zwar gleich an zwei Abenden. Für die Vorstellung am Sonntag, 11. Dezember, gibt es noch Karten.

Von Hartmut Horstmann