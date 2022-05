Jimmy Hartwig spricht über Rassismus im Fußball

Herford

Als Fußballer gewann Jimmy Hartwig mit dem Hamburger SV den Pokal der Landesmeister. Seine Zeit als Sportler spielt auch in dem Film „Schwarze Adler“ eine Rolle, der am 2. Juni im Herforder Elsbachhaus zu sehen ist. Im Anschluss an den Film besteht Gelegenheit zum Gespräch, an dem Hartwig teilnehmen wird.

Von Hartmut Horstmann