Joo Kraus ist voll im Flow: Der Trompeter, Komponist, Sänger und Grenzgänger kommt am Freitag, 25. November, mit seinem Quartett zum Musik Kontor ins Lui.House

Jazz-Trompeter stellt am 25. November sein neues Album „We're doing well“ vor

Joo Kraus ist ein Jazz-Trompeter, spielt aber auch gerne mit den Grenzen zu anderen Musikstilen wie Funk, Soul, Pop, Latin oder auch Elektro. Wie das klingt, können Besucher seines Musik-Kontor-Konzertes am 25. November im Lui.House in Herford erleben.

„Seit vielen Jahren zählt der Mann aus Ulm völlig zu Recht zu den besten Jazz-Trompetern in unseren Breitengraden“, schreibt das Musik Kontor in seiner Vorankündigung. Und Joo Kraus ist für die Herforder kein Unbekannter: Zuletzt spielte er sich mit seinem mal butterweichen, mal staccato-spitzen Trompetenton bei der Trumpet Night mit Laith Al Deen auf dem Käthe-Elsbach-Platz in die Herzen vieler Fans.

Diesmal wird Joo Kraus sein neues Album „We're doing well“ vorstellen, auf dem er „wieder einmal Genregrenzen und Stiletiketten auflöst und Musik so macht, wie er lebt: frei und fühlend“, schreibt das Musik Kontor. Kein purer Jazz ist hier zu hören, gespielt wird auch mit anderen Musik-Galaxien – heißen sie nun Soul, Funk, Pop, Latin oder Elektro.

Willkommen in Jootopia

Vier Jahre nachdem er auf dem Album „JooJazz“ habe anklingen lassen, wohin er musikalisch unterwegs ist, öffne er den Horizont nun noch weiter: „In den zehn Songs lässt er einfach alle Kategorieleinen los, überlässt sich dem Flow – und findet dabei vielleicht eine neue Heimat, weil er sie nicht gesucht hat: grenzenlos spielfreudig, virtuos, vogelfreiwild und absichtslos tiefsinnig. Willkommen in Jootopia“, heißt es in der Vorankündigung.

Tickets gibt es zum Preis von 25 Euro (Mitglieder zahlen 15 Euro) plus Vorverkaufsgebühren bei Reservix oder unter: www.mk-herford.de