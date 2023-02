„Jugend forscht“: Herforder Schülerin auf drittem Platz

Stammt der Schädel von einer Frau oder einem Mann? Mit dieser Frage hat sich die Herforder Schülerin Emily Dyck in ihrem Beitrag für „Jugend forscht“ beschäftigt. Mit der Untersuchung landet sie beim Regionalwettbewerb auf Platz drei.

Emily Dyck (18) hat an einem echten Schädel geforscht. Für ihre Untersuchung wurde sie beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht" mit dem dritten Platz belohnt.

Die 18-jährige Schülerin, die in diesem Jahr am Friedrichs-Gymnasium Abitur machen wird, zeigt sich über das Ergebnis sehr erfreut - obwohl nur die Sieger am weiterführenden Landeswettbewerb teilnehmen dürfen.