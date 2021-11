Jugendliche werden auf Disco-Parkplatz angegriffen

Auf dem Parkplatz zwischen der Discothek X Herford und McDonalds sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Jugendliche und Erwachsene Opfer von Straftaten und Auseinandersetzungen geworden. Ein 20-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht weden musste.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um zwei voneinander unabhängige Geschehnisse, die sich auf dem Parkplatz an der Bünder Straße abspielten. Zunächst befand sich gegen 3.30 Uhr ein 17-jähriger Jugendlicher in Begleitung eines Bekannten auf dem Weg von der Fast-Food-Filiale in Richtung Discothek. Die Jugendlichen klopften unterwegs auf das Dach eines parkenden Autos.

Plötzlich sei der Beifahrer aus dem Auto ausgestiegen und habe den 17-Jährigen sofort körperlich angegriffen. Er schlug ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zudem zog der Unbekannte dem Jugendlichen noch die Geldbörse aus der Tasche und stahl daraus eine geringe Menge an Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte über die Bünder Straße stadteinwärts. Der Mann soll etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er trug zur Tatzeit eine beige Jacke.

Gegen 4.45 Uhr wurde die Polizei zu einer weiteren Körperverletzung auf den Parkplatz gerufen. Die Beamten trafen drei Verletzte an. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand gingen die 20, 28 und 29 Jahre alten Herforder vom X in Richtung McDonald's, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer etwa sechs- bis siebenköpfigen Personengruppe kam.

Der Streit eskalierte. Die Herforder erhielten Schläge gegen die Oberkörper und Köpfe. Alle drei wurden im Gesicht erheblich verletzt, so dass der 20-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Täter entkamen. Die sechs bis sieben Personen sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt sein.

Weil der Parkplatz stark frequentiert wird, hofft die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Körperverletzungen geben können: 05221/8880.