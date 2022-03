Jugendzentrum ToTT zieht ins "Frieda" Herford

Das Jugendzentrum "ToTT" feiert am 1. April seine Neueröffnung an einem neuen Standort: Künftig ist es im Mehrgenerationenhaus "Frieda" an der Waisenhausstraße 1 in Herford zu finden. Das hat der CVJM Herford mitgeteilt.

Auch am neuen Standort sollen die Jugendlichen die gewohnten Angebote vorfinden, so der CVJM.

Nach seinem Umzug wird das Jugendzentrum ToTT die Neueröffnung am 1. April ab 16 Uhr feiern.

An die Nutzer des Hauses gerichtet, schreibt der CVJM: "Wir heißen euch alle ab dem 1. April wieder herzlich willkommen in unserem neuen Haus. Die üblichen Angebote werden zu den bekannten Uhrzeiten weiterhin stattfinden. Kommt vorbei und habt ganz viel Spaß, ob an der Theke, am Tischkicker, im Tonstudio, oder beim Zocken an der Playstation. Es ist für jede und jeden etwas dabei."