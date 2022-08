Junge (14) bekommt in Herford keinen Schulplatz

Herford

Kinder müssen in die Schule gehen – das schreibt die Schulpflicht vor. Am 10. August ist allerdings ein Junge aus Herford nicht zur Schule gegangen, weil er nicht konnte. Seine Eltern hatten keinen Platz für ihn bekommen. Diverse Schulen waren kontaktiert worden, immer gab es Absagen. Die letzte am 8. August. Der Versuch, kurzfristig eine Lösung über die Bezirksregierung Detmold zu finden, scheiterte.

Von Angelina Zander