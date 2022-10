Kabarett, Kaffee und Kuchen in Herford

Herford

Die „Tage-Löhner Kleinkunst-Bühne“ präsentiert am Sonntag (30. Oktober) um 15 Uhr ihr neues Programm im Haus unter den Linden (HudL) in Herford. Unter dem Titel: „Geschichte(n) in Gedichten – Die Kraft der Ballade“ wenden sich die fünf Akteure dieses Mal der wohl beliebtesten Gedichtform zu.