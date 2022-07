Kaffeerösterei „Duke und Earl“ zieht in die Markthalle Herford ein

Herford

Frisch gerösteten Kaffee gibt es nun in der Markthalle in Herford. Dafür sorgt Ulrich Stecker mit seiner Kaffeerösterei „Duke und Earl“. Der Herforder hat jahrelange Erfahrung in der Branche. Nun wird er gemeinsam mit seinem Sohn und einer Shop-Leitung Kaffee aus verschiedensten Ländern anbieten.

Von Angelina Zander