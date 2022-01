Kähler:  "Herford wird weiter wachsen"

Der Exerzierplatz auf dem Gelände der ehemaligen Hammersmith-Kaserne in Herford. Die Gebäude im Hintergrund sollen in den kommenden Jahren abgerissen werden, um Platz zu schaffen für ein neues Wohnquartier. In Anlehnung an die in der Nachbarschaft befindlichen Marienkirche soll das Quartier Marienhöfe heißen.

Foto: Ralf Meistes