Kein Geld für den Parkschein: Schranke abgefahren

Ein Mann aus Herford (55) soll am Samstag mit seinem Auto die Schranke eines Parkhauses an der Tribenstraße durchbrochen haben.

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich am Samstagnachmittag eine Mitarbeiterin des Parkhauses bei der Polizei. Sie habe ein Gespräch über die Gegensprechanlage mit einem Fahrzeugführer geführt. Dieser gab an, Probleme mit dem Kassenautomat zu haben. Deshalb forderte er die Mitarbeiterin auf, die Schranke für ihn zu öffnen. Sie lehnte das ab.

Über die Videoüberwachung habe die Zeugin erkennen können, dass sich der Fahrer in seinen weißen Hyndai setzte und durch die geschlossene Schranke fuhr. Diese brach dabei aus der Verankerung. Anschließend flüchtete der Fahrer über die Tribenstraße.

Bei den Ermittlungen an der Halteranschrift stellte sich heraus, dass der 55-jährige Fahrer aus Herford offenbar kein passendes Geld besaß, um den Parkschein zu lösen. Da er mit dem Verhalten der Mitarbeiterin nicht einverstanden war, fuhr er durch die geschlossene Schranke.

Die Polizeibeamten stellten in der Atemluft des Herforders deutlichen Alkoholgeruch fest, so dass ihm auf der Polizeiwache Herford Blutproben entnommen wurden. Dem 55-Jährigen wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen vorläufig untersagt. Der Schaden an der Schranke wird auf eine Höhe von etwa 1.500 Euro geschätzt.