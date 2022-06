Kind muss im Freibad Herford reanimiert werden

Im Freibad Im Kleinen Felde in Herford musste am Samstag ein Kind reanimiert werden. Wie es zu dem Notfall kam, konnte Markus Diering, Betriebsleiter bei Freizeiteinrichtungen, noch nicht mitteilen.

Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke zogen die Menschen am Wochenende magisch in die Freibäder. Auch im Freibad Im Kleinen Felde vergnügten sich die Besucher. Doch wie Markus Diering, Betriebsleiter bei Freizeiteinrichtungen der Stadtwerke Herford, auf Anfrage bestätigt, gab es am Samstag einen Zwischenfall im Herforder Freibad.